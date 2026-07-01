У червні до загального фонду держбюджету надійшло майже 434 млрд гривень

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У червні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 433,9 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

Надходження платежів від Державної податкової служби становили 130,6 млрд грн, платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 78 млрд гривень.

Ще одним джерелом доходів стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 214,2 млрд гривень.

За оперативними даними, за підсумками червня 2026 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 564,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів. окрім того, 65,3 млрд грн (станом на 30 червня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.