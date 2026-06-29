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ЦНС: на окупованій Херсонщині аграріям загрожує дефіцит пального перед збором врожаю

Окупаційна влада заявляє про майбутні рекордні врожаї.

ЦНС: на окупованій Херсонщині аграріям загрожує дефіцит пального перед збором врожаю
Окупант на патрулюванні на полі поблизу окупованого Мелітополя, Запорізька область
Фото: EPA/UPG

Попри заяви окупаційної влади про успішне завершення посівної кампанії та майбутні рекордні врожаї, на тимчасово окупованій території Херсонської області наростає проблема дефіциту пального.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, після серії успішних ударів по російській паливній інфраструктурі окупаційні адміністрації зіткнулися зі значними труднощами із забезпеченням дизельним пальним. Додатково ситуацію ускладнюють корупційні схеми та спекуляції, що призводять до стрімкого зростання цін.

У Центрі зазначають, що дизельне пальне є критично важливим для роботи більшості сільськогосподарської техніки.

За оцінкою ЦНС, восени, під час збору врожаю, потреба в паливі буде значно більшою, ніж у період посівної кампанії. Водночас багато аграрних підприємств не були готові до різкого подорожчання дизеля та логістичних проблем із його постачанням.

У Центрі попереджають, що частина господарств може зіткнутися з браком ресурсів для проведення жнив, що негативно позначиться на врожайності та роботі аграрного сектору на тимчасово окупованих територіях.

  • Станом на червень цього року українські удари на відстань понад 1500 кілометрів переросли у системний фінансовий, технологічний та логістичний параліч окупаційних військ.
  • Українські сили уразили вже 16 великих російських НПЗ та терміналів, а це понад 30% потужностей РФ.
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