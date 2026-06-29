ЦНС: на окупованій Херсонщині аграріям загрожує дефіцит пального перед збором врожаю

Попри заяви окупаційної влади про успішне завершення посівної кампанії та майбутні рекордні врожаї, на тимчасово окупованій території Херсонської області наростає проблема дефіциту пального.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, після серії успішних ударів по російській паливній інфраструктурі окупаційні адміністрації зіткнулися зі значними труднощами із забезпеченням дизельним пальним. Додатково ситуацію ускладнюють корупційні схеми та спекуляції, що призводять до стрімкого зростання цін.

У Центрі зазначають, що дизельне пальне є критично важливим для роботи більшості сільськогосподарської техніки.

За оцінкою ЦНС, восени, під час збору врожаю, потреба в паливі буде значно більшою, ніж у період посівної кампанії. Водночас багато аграрних підприємств не були готові до різкого подорожчання дизеля та логістичних проблем із його постачанням.

У Центрі попереджають, що частина господарств може зіткнутися з браком ресурсів для проведення жнив, що негативно позначиться на врожайності та роботі аграрного сектору на тимчасово окупованих територіях.