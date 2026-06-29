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СЗРУ: падіння цін на нафту Brent до $72,5 завдає потужного удару по бюджету Росії

Повний економічний ефект від падіння нафтових цін Росія почне відчувати вже наприкінці літа.

СЗРУ: падіння цін на нафту Brent до $72,5 завдає потужного удару по бюджету Росії
Фото: СЗРУ

Стрімке зниження світових цін на нафту після зникнення так званої "військової премії" суттєво послаблює фінансові можливості Росії. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗР, після стабілізації ситуації на Близькому Сході та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку вартість нафти марки Brent знизилася до 72,5 долара за барель. Ще навесні, на тлі загострення регіональної ситуації, ціна наближалася до 120 доларів, що дозволяло Кремлю отримувати надприбутки від експорту енергоносіїв.

У розвідці зазначають, що російська нафта Urals традиційно продається дешевше за Brent. Наразі її вартість коливається в межах 55–60 доларів за барель, що фактично відповідає або навіть опускається нижче встановленої країнами G7 цінової стелі.

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У СЗР наголошують, що така ситуація створює серйозні ризики для федерального бюджету РФ, який значною мірою залежить від нафтогазових доходів. 

За оцінками відомства, скорочення валютної виручки призведе до зростання дефіциту бюджету, посилення тиску на російський рубль та прискорення інфляції.

Крім того, аналітики банку Macquarie прогнозують можливе зниження ціни Brent до 67 доларів за барель у третьому кварталі. У такому разі вартість російської нафти Urals може впасти до близько 50 доларів за барель, що ще більше погіршить фінансове становище країни-агресора.

За оцінкою Служби зовнішньої розвідки України, повний економічний ефект від падіння нафтових цін Росія почне відчувати вже наприкінці літа.

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