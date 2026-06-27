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Офіс Генпрокурора: через суд скасували продаж спецдозволу на розробку перспективного родовища граніту

Участь в електронних торгах взяли лише дві компанії і вони діяли у змові.

Офіс Генпрокурора: через суд скасували продаж спецдозволу на розробку перспективного родовища граніту
Запорізька область
Фото: ukrinform.ua

Господарський суд Києва задовольнив позов Офісу Генерального прокурора і визнав недійсними результати електронного аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами, а також укладений договір купівлі-продажу та сам дозвіл.

Про це повідомила пресслужба ОГП.

Прокурори з'ясували, що у 2021 році Державна служба геології і надр виставила на торги спецдозвіл на видобуток граніту в Запорізькій області терміном на 20 років.

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Це родовище вважається одним із найперспективніших у регіоні. На 20,5 гектара залягає близько 9 мільйонів кубічних метрів високоякісного граніту, який використовують для виготовлення бутового каменю та щебеню. Високу інвестиційну привабливість об'єкта забезпечують солідні запаси сировини та розвинена транспортна інфраструктура навколо.

Під час розслідування виявилося, що участь в електронних торгах взяли лише дві компанії. Вони одразу подали ідентичні стартові цінові пропозиції, а компанія-переможець у підсумку підняла ставку лише на 1,8% від початкової вартості.

В ОГП додали, що фірми не змагалися між собою, а навпаки — діяли злагоджено, і це призвело до спотворення результатів аукціону. Факт антиконкурентної змови також офіційно підтвердило своїм рішенням територіальне відділення Антимонопольного комітету.

Суд підтримав позицію прокуратури і визнав аукціон, угоду та спецдозвіл протиправними. У рішенні йдеться, що погоджені дії учасників торгів порушили принципи конкуренції та позбавили державу можливості отримати справедливу ринкову ціну за право на видобуток корисних копалин.

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