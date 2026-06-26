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Мінрозвитку: Україна залучить понад 251 млн євро на житлові програми для людей, які втратили домівки через війну

На програму "єВідновлення" додатково залучать 100 млн євро.

Мінрозвитку: Україна залучить понад 251 млн євро на житлові програми для людей, які втратили домівки через війну
Олексій Кулеба
Фото: Олексій Кулеба / Facebook

Україна залучить понад 251 млн євро на розвиток житлових програм і допомогу громадянам, які втратили житло внаслідок російської агресії.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, відповідних домовленостей досягнули під час Ukraine Recovery Conference 2026 спільно з Банк розвитку Ради Європи.

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Зокрема, на програму "єВідновлення" додатково залучать 100 млн євро. Це продовження проєкту HOME, у межах якого 50 млн євро надає Банк розвитку Ради Європи, ще 50 млн євро – уряд Італії. 

Кошти спрямують на компенсації за зруйноване житло, щоб більше українських родин змогли отримати житлові сертифікати та придбати нові домівки.

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Також сторони підписали заяву про розширення програми "Житло для ВПО з ТОТ". Наступний етап передбачає залучення 80 млн євро, що дозволить профінансувати близько 2 тисяч житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб, насамперед ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Окрім цього, започатковується нова програма "Житло для ветеранів", у межах якої за підтримки Банку розвитку Ради Європи буде залучено 60 млн євро. Це дасть можливість надати понад 1 500 пільгових іпотечних кредитів українським захисникам і захисницям.

Ще понад 11 млн євро грантового фінансування спрямують на розвиток механізму "єВідновлення". 

Кошти використають для посилення роботи місцевих комісій, удосконалення процедур розгляду заяв, запуску нових сервісів підтримки громадян та розвитку механізмів відбудови індивідуального житла.

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