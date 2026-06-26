Однією з найбільших фінансових угод Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданську стало оголошення про запуск нового механізму розподілу ризиків між ПриватБанком та Європейським банком реконструкції та розвитку.

Фото: Приватбанк

Йдеться про рекордну для ринку України угоду про розподіл ризиків від ЄБРР загальним обсягом €825 млн, в рамках якої сторони підписали виділення першого траншу на €265 млн.

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Новий інструмент передбачає, що ЄБРР братиме на себе частину кредитних ризиків за новими позиками, які ПриватБанк надаватиме українським компаніям. Такий механізм дозволяє державному банку значно розширити кредитування навіть в умовах воєнної невизначеності та високих ризиків для бізнесу.

Ця угода стала можливою завдяки підтримці Європейського Союзу в межах Ukraine Investment Framework, а також за підтримки Crisis Response Special Fund Європейського банку реконструкції та розвитку.

Фото: Приватбанк

«Нова кредитна програма ефективно працюватиме із Enterprise Security Enhancement програмою, яку ми запустили спільно із ЄБРР. Це означає, що якщо майно, профінансоване за програмою ПриватБанку та ЄБРР, буде пошкоджене або зруйноване внаслідок війни, клієнт зможе отримати часткову компенсацію збитків», — зазначив голова Правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

Програма складається з двох великих напрямів:

Найбільшу частину — 692 млн євро буде спрямовано в межах Програми стійкості та засобів існування ЄБРР. Ці кошти дозволять фінансувати оборотний капітал та інвестиційні потреби українських компаній, які продовжують працювати та інвестувати попри війну.

Ще 133 млн євро передбачено через кредитну лінію EU4Business-ЄБРР для мікро-, малого та середнього бізнесу. Саме цей сегмент сьогодні формує основу економічної стійкості багатьох регіонів країни та забезпечує робочі місця.

Також під час Ukraine Recovery Conference 2026 ПриватБанк та Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ), що є частиною Групи ЄІБ, підписали угоду про портфельну гарантію в межах програми Ukraine Partial Portfolio Guarantee Facility.

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Фото: Приватбанк

Новий механізм дозволить українському бізнесу залучити майже 357 млн євро кредитного фінансування та стане одним із найбільших інструментів підтримки підприємців, запроваджених за участю Європейського Союзу під час війни.

Завдяки тому, що ЄІФ покриватиме до 70% ризику за кожним кредитом, ПриватБанк зможе суттєво розширити кредитування компаній, які, зазвичай, мають обмежений доступ до фінансових ресурсів через високі воєнні ризики, зокрема підприємств, розташованих у більш ризикованих регіонах.

Щонайменше 80% фінансування буде спрямовано на мікро, малі та середні підприємства.

«Для українського бізнесу угода з Європейським інвестиційним фондом має стратегічне значення. Вона дозволяє перетворити європейські гарантії на реальні кредити для підприємців, які інвестують у виробництво, енергетику, агросектор, логістику та інші напрями, що формують економіку країни. Ми очікуємо, що новий механізм стане каталізатором інвестиційної активності», - відзначив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

Завдяки підтримці ЄІФ українські підприємці та МСБ зможуть отримувати кредити на значно доступніших умовах, ніж за стандартними ринковими програмами. Зокрема, вимоги до застави за кредитами, банківськими гарантіями та факторингом будуть суттєво знижені, а для окремих онлайн-кредитів забезпечення взагалі не вимагатиметься.

«Ця угода підтверджує нашу незмінну підтримку народу України та відданість Європейського Союзу відновленню економіки країни. Українські підприємства заслуговують на нашу повагу та підтримку за їхній підприємницький дух і стійкість. Ми твердо стоїмо поруч з вами», — зазначила Мар’ют Фалькстедт, головна виконавча директорка Європейського інвестиційного фонду.