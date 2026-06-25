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Україна отримала партію навчально-тренувальних літаків ALTO NG

П'ять літаків надійшли за прямої підтримки уряду Чехії, а ще п'ять – як допомога від чеських громадян через відомий благодійний фонд Dárek pro Putina.

Україна отримала партію навчально-тренувальних літаків ALTO NG
Фото: Міноборони

Україна отримала 10 навчально-тренувальних літаків ALTO NG. Їх отримали завдяки Коаліції спроможностей повітряних сил, уряду Чехії та благодійному фонду Dárek pro Putina.

Як розповіли у Міноборони, поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни, кардинально знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну західну техніку за стандартами НАТО.

Ці літаки оснащені актуальним обладнанням, що дозволяє майбутнім пілотам ефективно відпрацьовувати базові та критично важливі військові навички:

  • базове та поглиблене пілотування: освоєння техніки керування в різних умовах.
  • навігація процедурам зльоту і заходу на посадку за стандартами НАТО.
  • перехідний етап: виконання комплексних процедур, необхідних для подальшого переходу на сучасні західні винищувачі.

П'ять літаків надійшли за прямої підтримки уряду Чехії, а ще п'ять – як допомога від чеських громадян через відомий благодійний фонд Dárek pro Putina.

«Головна перевага цього кроку – розбудувати власну сучасну інфраструктуру для підготовки льотного складу. Організація процесу всередині країни суттєво зменшує залежність від закордонних навчальних програм, заощаджує державні ресурси та гарантує автономність підготовки нових кадрів для Повітряних Сил», – розповіли у міністерстві. 

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