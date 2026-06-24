За підсумками 2026 року «Укрзалізниця» прогнозує чистий збиток у розмірі 21,9 млрд грн та дефіцит ліквідності на суму 26,3 млрд грн, якщо не відбудеться індексація тарифів.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський, передає «Інтерфакс-Україна».

За перші чотири місяці цього року збиток компанії вже сягнув 9,3 млрд грн (для порівняння: чистий збиток за весь 2025 рік становив 7,6 млрд грн).

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В УЗ кажуть, що головна причина фінансових проблем полягає в тому, що доходи не покривають поточні витрати. Востаннє тарифи переглядали майже чотири роки тому, тоді як з липня 2022-го по квітень 2026 року індекс цін виробників промпродукції зріс на 252,1%. Через стримування тарифів з 2023 року по перший квартал 2026 року компанія недоотримала 99,5 млрд грн грошових надходжень.

Через ключових факторів погіршення фінансового стану:

зростання вартості електроенергії у 2,4 раза (додаткові витрати — 15,4 млрд грн);

необхідність індексації заробітних плат (13,4 млрд грн);

падіння доходів від вантажних перевезень на 7 млрд грн через бойові дії та окупацію територій (у 2025 році обсяг вантажопотоку впав на 12,5%);

курсові втрати від переоцінки зобов'язань (3,8 млрд грн);

подорожчання дизельного пального на 28% (2,1 млрд грн);

посилення ворожих атак: у 2025 році зафіксували 1195 ударів по залізниці, що більше, ніж сукупно за 2023–2024 роки. Через це, а також через скорочення доходів, УЗ у січні 2026 року відмовилася від купонних виплат на $45 млн за єврооблігаціями-2026 та 2028 і розпочала реструктуризацію боргів.

УЗ пропонує підвищення вантажних тарифів на 30% з 1 серпня. Перший етап включає безпосереднє зростання тарифів та уніфікацію оплати за порожні вагони.

Другим етапом може стати підвищення тарифів ще до 15% з січня 2027 року, але рішення щодо цього поки немає.

Також розглядають підвищення тарифів на приміські перевезення на 100% за умови погодження з обласними військовими адміністраціями.

В УЗ хочуть залучати додаткові кошти від продажу непрофільних та надлишкових активів на 1 млрд грн, а також отримати 2,3 млрд грн кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій (останнє можливе лише за умови індексації тарифів).