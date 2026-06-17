Укрзалізниця призначає додатковий потяг до Львова

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ буде в дорозі 6 годин.

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Укрзалізниця призначає додатковий поїзд до Львова, який буде в дорозі всього 6 годин.

Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці.

Маршрут Київ-Львів і в зворотньому напрямку є найбільш популярним. Упродовж минулого тижня ним проїхали 21 тисяча пасажирів. Тому в Укрзалізниці призначають додатковий поїзд 743/744 Київ-Львів на 23 та 24 червня.

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ буде в дорозі 6 годин. Це найшвидший варіант сполучення між містами.