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Троє цивільних зазнали поранень унаслідок обстрілів РФ на Херсонщині

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, стоматполіклініка та авто.

Троє цивільних зазнали поранень унаслідок обстрілів РФ на Херсонщині
Рятувальники на місці обстрілу у Херсоні
Фото: ДСНС

Три людини отримали травми на Херсонщині внаслідок російської агресії упродовж 17 червня.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.

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За даними слідства, впродовж 17 червня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, дронами різного типу.

Унаслідок російської агресії постраждали три людини. 

Постраждало подружжя з села Благовіщенське, яке отримало травми через артилерійський обстріл. Під час атаки обидва перебували у будинку.

Та вночі у Херсоні співробітник поліції травмувався внаслідок атаки за допомогою дрона. 

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, приміщення стоматологічної клініки, службовий та приватний автотранспорт. 

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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