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Генштаб ЗСУ спростував заяви РФ про нібито удар по автобусу з дитячою командою на Брянщині

Сили оборони України завдають ураження виключно по законних військових цілях РФ і не ведуть бойових дій проти цивільного населення.

Генштаб ЗСУ спростував заяви РФ про нібито удар по автобусу з дитячою командою на Брянщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Заяви представників РФ про нібито ураження безпілотником ЗСУ автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. 

Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.

У Генштабі наголошують, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували БпЛА по цілях на території Брянської області.

"Розцінюємо подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію кремля. Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, російська федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України", – наголошують у Генштабі.

Водночас у Генштабі підкреслюють, що Росія продовжує систематично порушувати норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України – житлових будинках, лікарнях та школах. Останні ракетні атаки, зокрема по Києву, призвели до загибелі мирних мешканців, серед яких є діти.

Сили оборони України завдають ураження виключно по законних військових цілях і не ведуть бойових дій проти цивільного населення.

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