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Російські війська атакували Слов'янськ на Донеччині: зруйновано цех, постраждала людина

Пошкоджена адмінбудівля.

Російські війська атакували Слов'янськ на Донеччині: зруйновано цех, постраждала людина
наслідки удару РФ по промзоні Слов'янська
Фото: Вадим Лях, Слов'янська МВА

Росіяни вдарили по Слов'янську Донецької області. Унаслідок ворожого обстрілу зруйновано цех приватного підприємства, також є постраждалий. 

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Близько 11:00 ворог атакував промзону міста. Внаслідок удару зруйновано цех приватного підприємства та пошкоджено адміністративну будівлю.

Унаслідок обстрілу поранення отримав 60-річний чоловік. Постраждалого госпіталізовано, йому надається необхідна медична допомога.

Обставини удару та масштаби руйнувань уточнюються.

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