Росіяни вдарили по Слов'янську Донецької області. Унаслідок ворожого обстрілу зруйновано цех приватного підприємства, також є постраждалий.
Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
Близько 11:00 ворог атакував промзону міста. Внаслідок удару зруйновано цех приватного підприємства та пошкоджено адміністративну будівлю.
Унаслідок обстрілу поранення отримав 60-річний чоловік. Постраждалого госпіталізовано, йому надається необхідна медична допомога.
Обставини удару та масштаби руйнувань уточнюються.
- За минулу добу під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів Донеччини. Руйнувань зазнали 166 цивільних об’єктів, з них 144 житлових будинки.