Близько 11:00 ворог атакував промзону міста. Внаслідок удару зруйновано цех приватного підприємства та пошкоджено адміністративну будівлю.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Росіяни вдарили по Слов'янську Донецької області. Унаслідок ворожого обстрілу зруйновано цех приватного підприємства, також є постраждалий.

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