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Ворог вдарив дронами по Сумщині, є загиблий та поранені

Є влучання безпілотників поблизу закладу освіти.

Ворог вдарив дронами по Сумщині, є загиблий та поранені
Фото: unn.ua

Ворожа армія атакувала сьогодні Шосткинську громаду Сумської області, є загиблий.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Є влучання безпілотників поблизу закладу освіти.

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Унаслідок удару загинув 57-річний чоловік. У момент удару він перебував неподалік місця влучання – їхав на велосипеді.

Попередньо ще двоє людей травмовані. Їм надають необхідну допомогу.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Обстріл Шосткинської громади Сумщини
Обстріл Шосткинської громади Сумщини

Уночі 17 червня росіяни завдали масованого удару по Тростянцю Сумської області. Вони знищили АЗС і є пошкодження великої кількості домоволодінь. За інформацією міського голови, цивільних жертв немає.

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