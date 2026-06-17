Армія окупантів застосовувала по області ракету, керовану авіаційну бомбу та дрони різного типу.

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Протягом минулої доби під ворожими ударами перебували Харків і дев’ять населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів постраждали 11 людей.

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У Харкові постраждали чоловіки 67, 44, 53 років і 66-річна жінка. У Богодухіві постраждали чоловіки 70, 64, 20 років і жінки 55, 45, 32 років. У селі Бережне Вовчанської громади зазнала поранень 68-річна жінка.

Біля села Петрівка Золочівської громади внаслідок підриву автомобіля на вибуховому пристрої зазнав поранень 60-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 57-річному чоловіку, який 10 червня постраждав внаслідок обстрілу села Вовчанські Хутори Вовчанської громади.

Ворог атакував БпЛА Київський і Холодногірський райони Харкова.

Армія окупантів застосовувала по області одну ракету, керовану авіаційну бомбу, сім дронів “Герань-2”, вісім БпЛА типу “Молнія”, три fpv-дрони і 10 БпЛА невстановленого типу.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: електромережі, багатоквартирні і приватні будинки, цивільне підприємство, автомобілі та господарчі споруди.