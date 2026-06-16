На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, є також поранені

Окупанти атакували з безпілотника село Вірівка Тягинської громади і вбили людину.

Російські обстріли Херсонщини тривають. 16 червня стало відомо про ще одну жертву і кількох поранених.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Близько 14:00 російські окупанти атакували з безпілотника село Вірівка Тягинської громади. Під ворожий удар потрапив чоловік. Він отримав поранення, несумісні з життям.

Після обіду росіяни атакували з дрона жінку у Дніпровському районі Херсона. У потерпілої - вибухова травма, уламкові поранення голови та тулуба.

Також російські загарбники вдарили з дрона по Новій Камʼянці Милівської громади. Внаслідок ворожої атаки чоловік отримав вибухову травму і уламкові поранення ноги.

Крім того, до лікарні звернулась жителька Зеленівки, яка постраждала через російський авіаудар 13 червня. У жінки діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.