«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, є також поранені

Окупанти атакували з безпілотника село Вірівка Тягинської громади і вбили людину.

На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, є також поранені
Херсонщина
Фото: Вікіпедія

Російські обстріли Херсонщини тривають. 16 червня стало відомо про ще одну жертву і кількох поранених.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Близько 14:00 російські окупанти атакували з безпілотника село Вірівка Тягинської громади. Під ворожий удар потрапив чоловік. Він отримав поранення, несумісні з життям. 

Після обіду росіяни атакували з дрона жінку у Дніпровському районі Херсона. У потерпілої - вибухова травма, уламкові поранення голови та тулуба. 

Також російські загарбники вдарили з дрона по Новій Камʼянці Милівської громади. Внаслідок ворожої атаки чоловік отримав вибухову травму і уламкові поранення ноги.

Крім того, до лікарні звернулась жителька Зеленівки, яка постраждала через російський авіаудар 13 червня. У жінки діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

  • Зранку окупанти атакували безпілотником маршрутний автобус у Херсоні. В результаті є загиблий та поранені.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies