Зеленський: серед лідерів G7 існує одностайність у тому, що Росія не перемагає

«Росія не перемагає і втрачає дуже багато людей», - заявив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив про підтримку з боку лідерів та президентів країн ЄС в тому, що Росія має негайно припинити агресію та якнайшвидше укласти мирну угоду.

У коментарі Reuters Зеленський сказав, що Рф втрачає на фронті багато солдатів.

«Путін повинен зупинити цю війну. Так, Путін повинен зупинити цю війну, і в цьому мене одностайно підтримують усі лідери та президенти ЄС. Отже, ми дійшли одностайної думки, що Росія не перемагає і втрачає дуже багато людей. І вони мають укласти угоду якомога швидше», - сказав український президент.

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Зеленський відзначив зниження цін на нафту, що теж негативно відіб’ється на РФ.

«Зараз ви бачите, що ціна на нафту знижується. І це добре, що президент Трамп ухвалив рішення щодо Ірану, ми бачимо, що ціни падають і знижуються. У будь-якому випадку, це добре. Тож Росія не отримає додаткових переваг на полі бою», - додав глава держави.

За словами Зеленського, Росія також втратила ініціативу на деяких напрямках.

«Вони робили наступальні кроки на 12 напрямках. Ми бачили це, і вони втратили ініціативу майже на всіх цих напрямках. Лише на двох-трьох у них все ще є величезна кількість солдатів», - додав президент.