Внаслідок атаки БпЛА на Одещині постраждало подружжя

Вдень 16 червня російські війська завдали чергового удару по Одеській області.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок влучання ворожого безпілотника по території приватного домоволодіння в Одеському районі зазнав пошкоджень житловий будинок.

Через атаку на території одноповерхового будинку спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

За попередньою інформацією, постраждало подружжя. Жінку забрали до лікарні, медики оцінюють її стан як середньої тяжкості та надають усяку необхідну допомогу.

На місці події продовжують працювати екстрені та комунальні служби, які займаються ліквідацією наслідків ворожого обстрілу.