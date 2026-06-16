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Апеляція ВАКС заочно взяла під варту ексрегіонала Іванющенка

Це дозволить розпочати процедуру його екстрадиції.

Апеляція ВАКС заочно взяла під варту ексрегіонала Іванющенка
Юрій Іванющенко (архівне фото)
Фото: Макс Левин

Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для екснардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка

Як зазначає Центр протидії корупції, це дозволить розпочати процедуру екстрадиції соратника Януковича.

Обрання запобіжного заходу почалося ще з вересня минулого року, проте, як зазнчає ЦПД, через системні зловживання з боку захисту питання вирішилося лише зараз. 

Раніше слідчий суддя Воронько відмовив у обранні запобіжного заходу для Іванющенка, проте Апеляційна палата ВАКС скасувала зараз цю ухвалу.

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