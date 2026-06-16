Апеляція ВАКС заочно взяла під варту ексрегіонала Іванющенка

Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для екснардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка.
Як зазначає Центр протидії корупції, це дозволить розпочати процедуру екстрадиції соратника Януковича.
Обрання запобіжного заходу почалося ще з вересня минулого року, проте, як зазнчає ЦПД, через системні зловживання з боку захисту питання вирішилося лише зараз.
Раніше слідчий суддя Воронько відмовив у обранні запобіжного заходу для Іванющенка, проте Апеляційна палата ВАКС скасувала зараз цю ухвалу.
- НАБУ та САП 6 вересня 2025 року повідомили про вручення підозри столичній забудовниці Владі Молчановій у справі ринку “Столичного”. Молчанову підозрюють в участі у схемах із 18 га землі вартістю понад 160 млн грн. Партнером забудовниці по ринку був Іванющенко.