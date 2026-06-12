ВАКС продовжив строк тримання під вартою ексміністра енергетики Галущенка, але зменшив заставу на 50 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив строк тримання під вартою ексміністра енергетики Герман Галущенка, але зменшив заставу до 150 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції.
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив строк дії тримання під вартою Германа Галушенка ще на два місяці.
При цьому суддя вирішив зменшити розмір альтернативної застави з 200 млн до 150 млн грн
Як повідомив журналіст “Української правди” Михайло Ткач, його джерела в політичних колах повідомляють, що за Германа Галущенка готуються внести заставу. Також джерела повідомляють, що заставу може внести бізнесмен Василь Астіон.
- Верховна Рада відправила колишнього посадовця у відставку з поста міністра юстиції 19 листопада 2025 року. Вищий антикорупційний суд 17 лютого цього року обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 200 млн грн застави.
- Галущенка затримали під час спроби виїзду з України "у межах справи "Мідас" 15 лютого. Йому повідомлено про підозру у справі "Мідас": інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації. За інформацією антикорупційних органів, через довірену особу ексміністра злочинна організація отримала понад $112 млн.
- Галущенко обіймав посади міністра енергетики (29 квітня 2021 - 17 липня 2025), міністра юстиції (17 липня 2025 - 19 листопада 2025).