На Харківщині викрили схему із запчастинами до бронетехніки на 350 мільйонів

Товар, який належав військовій частині, спочатку списали, а через кілька років перепродали державі.

Антикорупційні органи України розкрили схему з військовим майном на Харківщині.

Детективи НАБУ та прокурори САП оголосили підозри організатору злочинної оборудки, а також колишньому заступнику командира однієї з військових частин Харківської області.

Слідство з'ясувало, що впродовж 2022–2024 років низка приватних фірм та ФОПів уклали контракти з державними оборонними підприємствами. За цими угодами компанії постачали комплектуючі та запчастини до української бронетехніки. Загальна сума угод перевищила 350 мільйонів гривень.

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Коли правоохоронці почали перевіряти походження товару, виявилося, що легальних джерел його придбання у фірм немає. Весь цей час державі продавали її ж майно.

Як з'ясувалося, частина проданих запчастин спочатку лежала на армійських складах у Харківській області. Навесні 2022 року, скориставшись хаосом перших місяців повномасштабного вторгнення та регулярними обстрілами регіону, керівництво військової частини списало ці деталі. У документах зазначили, що дефіцитне майно нібито «повністю знищене внаслідок російських ракетно-бомбових атак».

Насправді ж бронекомплектуючі таємно вивезли з території військового об'єкта, а згодом через підконтрольні фірми повторно продали оборонним заводам.

Організатор схеми розраховувався з військовим завуальовано – він оплачував особисті забаганки посадовця, зокрема, купував для нього дорогу побутову техніку, елітні будівельні матеріали для ремонту та інші товари. Загальна сума таких «подарунків» склала щонайменше 2,8 мільйона гривень. Їх військовий «забув» внести до своєї декларації.

Колишньому заступнику командира інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу: пособництво у викраденні військового майна, одержання великого хабаря та недекларування. Організатор схеми отримав підозру за підкуп службової особи.