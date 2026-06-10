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Армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона, поранено дитину

10-річна дівчинка зазнала травм.

Армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона, поранено дитину
Фото: Телеграм / Олександр Прокудін

Російська армія уранці 10 червня обстріляла Корабельний район Херсона. Поранена дитина.

Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.

Унаслідок російської атаки поранень зазнала 10-річна дівчинка. Вона отримала мінно-вибухову травму, контузію, множинні садна лівої ноги. Медики надали їй необхідну допомогу.

Дитина лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, Шанько попередив, що у районі проспекту Незалежності та провулку Комбайнового зафіксовано мінування території протипіхотними мінами типу "Пряник". 

У МВА закликають громадян не пересуватися цією ділянкою та бути максимально обережними. 

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