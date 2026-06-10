Армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона, поранено дитину

Російська армія уранці 10 червня обстріляла Корабельний район Херсона. Поранена дитина.

Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.

Унаслідок російської атаки поранень зазнала 10-річна дівчинка. Вона отримала мінно-вибухову травму, контузію, множинні садна лівої ноги. Медики надали їй необхідну допомогу.

Дитина лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, Шанько попередив, що у районі проспекту Незалежності та провулку Комбайнового зафіксовано мінування території протипіхотними мінами типу "Пряник".

У МВА закликають громадян не пересуватися цією ділянкою та бути максимально обережними.