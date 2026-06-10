​СБУ скерувала до суду справу російського актора й пропагандиста Корчевнікова

Він відомий у минулому як актор російського серіалу «Кадети».

Служба безпеки України завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт щодо московського пропагандиста Бориса Корчевнікова.

Як ідеться на сайті СБУ, фігурант, який перебуває під санкціями, публічно підтримує війну РФ проти нашої держави і закликає до знищення українців.

Корчевніков відомий у минулому як актор російського серіалу «Кадети». Наразі він очолює прокремлівський телеканал «Спас» і веде низку медійних проєктів у РФ.

Слідство встановило, що пропагандист через підконтрольні йому інформаційні ресурси виправдовує воєнні злочини окупантів проти цивільних українців і закликає до повної окупації нашої держави.

Крім того, протягом 2022–2023 років Корчевніков неодноразово незаконно відвідував тимчасово захоплені території України. Під час цих поїздок він брав участь у пропагандистських заходах Кремля для підтримки місцевих окупаційних адміністрацій.

СБУ обвинувачує Бориса Корчевнікова за трьома статтями Кримінального кодексу: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене з використанням засобів масової інформації, а також незаконне перетинання державного кордону.