​​ВАКС стягнув активи ексначальника Кременчуцького ТЦК

Згадані активи Волков набув у період 2022–2024 років.

Суд першої інстанції ухвалив рішення про стягнення в дохід держави такого майна:

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та визнав неґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК та СП Мирослава Волкова. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Ці активи експосадовець набув за час великої війни.

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