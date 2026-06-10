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​​ВАКС стягнув активи ексначальника Кременчуцького ТЦК

Ці активи експосадовець набув за час великої війни.

​​ВАКС стягнув активи ексначальника Кременчуцького ТЦК
Мирослав Волков
Фото: Центр протидії корупції

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та визнав неґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК та СП Мирослава Волкова. Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

Суд першої інстанції ухвалив рішення про стягнення в дохід держави такого майна:

  • ⁠квартиру в Кременчуці площею 85 квадратів,
  • ⁠автомобіль Toyota Land Cruiser Prado;
  • вартість автомобіля Toyota RAV-4 та дохід від його продажу.

Згадані активи Волков набув у період 2022–2024 років.

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