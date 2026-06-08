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ВАКС оголосив вирок екскерівнику “Запоріжцивільпроекту”, який переховується від правосуддя

САП та НАБУ обвинувачували його в організації замаху на заволодіння майном вищевказаного товариства на суму понад 18,8 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд України оголосив сьогодні вирок колишньому виконувачу обов'язків директора державного проєктного інституту “Запоріжцивільпроект”.

Про це йдеться у пресрелізі Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

САП та НАБУ обвинувачували його в організації замаху на заволодіння майном вищевказаного товариства на суму понад 18,8 млн гривень.

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“Суд визнав особу винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Разом із тим його звільнено від відбування покарання за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у звʼязку із закінченням строків давності”, – зазначили у ВАКС.

Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах державної, комунальної та приватної форми власності, строком 3 роки, з конфіскацією всього майна.

Зазначимо, він переховується від правосуддя. Судовий розгляд щодо неї здійснювався у спеціальному судовому провадженні “in absentia”.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

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