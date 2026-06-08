ВАКС оголосив вирок екскерівнику “Запоріжцивільпроекту”, який переховується від правосуддя

Вищий антикорупційний суд України оголосив сьогодні вирок колишньому виконувачу обов'язків директора державного проєктного інституту “Запоріжцивільпроект”.
Про це йдеться у пресрелізі Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
САП та НАБУ обвинувачували його в організації замаху на заволодіння майном вищевказаного товариства на суму понад 18,8 млн гривень.
“Суд визнав особу винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Разом із тим його звільнено від відбування покарання за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у звʼязку із закінченням строків давності”, – зазначили у ВАКС.
Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах державної, комунальної та приватної форми власності, строком 3 роки, з конфіскацією всього майна.
Зазначимо, він переховується від правосуддя. Судовий розгляд щодо неї здійснювався у спеціальному судовому провадженні “in absentia”.
Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.
Читайте такожАнтирейтинг НАБУ: чи затягують суди розгляд справ «антикорупціонерів»