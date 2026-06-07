РФ завдала 967 ударів по Запорізькій області: загинула людина, 25 поранені

Надійшло 165 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Чарівному, Гуляйпільському.

"Упродовж доби окупанти завдали 967 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

Одна людина загинула, ще 25 – поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю і Запорізькому району.

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