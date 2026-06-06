Військова омбудсманка: Близько 7% мобілізованих мають право на відстрочку

Близько 7% серед усіх мобілізованих в Україні мають законне право на відстрочку, яке з різних причин не було враховане під час призову.

Про це повідомила військова омбудсманка України Ольга Решетилова в інтерв’ю «Суспільному».

Наслідком такої неякісної мобілізації стає велике фінансове і бюрократичне навантаження на систему оборони. За словами Решетилової, існують три основні причини, чому люди з правом на відстрочку опиняються в армії:

неякісне проведення ВЛК або неврахування наявних медичних документів;

сімейні обставини, такі як наявність трьох і більше дітей або оформлення опіки над близькими родичами;

статус найближчого родича загиблого, зниклого безвісти або полоненого військовослужбовця.

Омбудсманка наголосила, що такі військовослужбовці рано чи пізно все одно звільняються, залишають частину або стають баластом, не маючи змоги чи бажання виконувати бойові завдання. При цьому розв'язання їхніх проблем повністю лягає на плечі командирів та держави. До процесу залучається велика кількість людей — від безпосереднього командування та сержантів до медиків та юристів, які змушені вести величезний паперовий та електронний документообіг. Ситуацію ускладнюють численні скарги, які мобілізовані та їхні родичі надсилають до Міноборони та Офісу Уповноваженого з прав людини.

Решетилова зазначила, що її команда підрахувала конкретну вартість утримання таких новобранців для бюджету, хоча й не стала озвучувати точну цифру. Вона нагадала, що кожен такий боєць стає на облік, отримує грошове забезпечення, харчування, форму, засоби індивідуального захисту та проходить лікування за державний кошт. Крім того, на його підготовку витрачаються ресурси інструкторів та навчальних центрів.

Військова омбудсманка закликала державу звернути увагу на ці прорахунки, оскільки через помилки на етапі мобілізації бюджетні кошти «викидаємо в космос», у суспільстві зростає соціальна напруга, а реальне завдання з ефективного поповнення війська так і не вирішується.