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Синоптики попереджають про грози, град та шквали у неділю

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Синоптики попереджають про грози, град та шквали у неділю
погода на 7 червня 2026 року
Фото: Укргідрометцентр

У неділю, 7 червня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. 

За прогнозами Укргідрометцентру, майже на всій території країни, окрім східних областей, пройдуть помірні дощі та грози. У денні години в окремих районах можливі град та пориви вітру зі швидкістю 15–20 метрів за секунду.

У Вінницькій, Житомирській і Київській областях прогнозують значні дощі. Також уночі і вранці на Закарпатті місцями очікується туман. Вітер буде змінних напрямків, а у західних регіонах — північно-західний, 3–8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 13–18 градусів тепла, на заході країни буде прохолодніше — від 10 до 15 градусів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 24–29 градусів, а у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях очікується 20–25 градусів тепла.

Через негоду синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки по всій Україні, крім сходу. Фахівці попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

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