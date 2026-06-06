Генштаб ЗСУ: Україна фіксує високу інтенсивність бойових дій на фронті

На Придніпровському напрямку відбулися два бойові зіткнення в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Станом на 16:00 6 червня окупаційні війська здійснили 64 штурми позицій українських підрозділів. Українська сторона фіксує високу інтенсивність бойових дій: російська артилерія продовжує щільні обстріли українського прикордоння.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Упродовж дня на Сумщині під вогневе ураження противника потрапили Рогізне, Рижівка, Кореньок, Бунякине, Бачівськ, Сохни, Нескучне, Вовківка, Сопич та Прогрес. Також зафіксовано авіаційний удар по населеному пункту Ворожба Сумської області.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулися два бойові зіткнення. На цих же ділянках противник 30 разів обстріляв оборонні рубежі та прилеглі населені пункти.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни здійснили одну спробу прориву оборони в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському підрозділи окупаційних військ два рази атакували з метою витіснення українських сил поблизу Піщаного та Куп’янська. Одне бойове зіткнення наразі продовжується.

На Лиманському зафіксували чотири штурми поблизу населених пунктів Новоселівка, Ставки та Дробишеве. Одне бойове зіткнення тут триває.

На Слов’янському українські підрозділи нейтралізували одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Крива Лука.

На Краматорському напрямку зафіксували одну наступальну дію ворога поблизу населеного пункту Часів Яр, яка завершилася безрезультатно.

На Костянтинівському українські війська успішно стримали 12 атак противника, який намагався подолати оборонні лінії в районах Костянтинівки, Іванопілля, Русинового Яру та Іллінівки.

На Покровському був 21 штурм росіян, які хотіли постіснити Сили оборони із позицій біля Торецького, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного. П'ять бойових зіткнень продовжуються.

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На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили п'ять ворожих штурмів у районах населених пунктів Товсте, Січневе, Новоселівка, Вороне та Вербове. Одне бойове зіткнення триває в ці хвилини.

На Гуляйпільському українські підрозділи стримали вісім атак противника поблизу Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного. Ще шість боїв тривають.

На Оріхівському наступальних ворога не було.

На Придніпровському напрямку відбулися два бойові зіткнення в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.