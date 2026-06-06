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Генштаб підтвердив ураження Силами оборони ворожого нафтового терміналу "Несте" та пунктів управління БпЛА

Також уражено ворожі склади та арсенал 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення.

Генштаб підтвердив ураження Силами оборони ворожого нафтового терміналу "Несте" та пунктів управління БпЛА
Фото: Генштаб

У ніч на 5–6 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по важливих військових та логістичних об’єктах російських окупаційних військ. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що українські сили продовжують системно знижувати спроможності противника вести бойові дії, уражаючи пункти управління, склади, об’єкти забезпечення та логістичну інфраструктуру як на тимчасово окупованих територіях, так і на території РФ.

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Серед підтверджених цілей – нафтовий термінал "Несте" (м. Ломоносов, Ленінградська область РФ), де зафіксовано займання в районі об’єкта, а також арсенал комплексу зберігання ракетного озброєння, боєприпасів та військового майна 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (смт Велика Іжора, Ленінградська область РФ). Там спостерігалися вибухи, вторинна детонація та пожежа.

Також уражено командно-спостережний пункт підрозділу противника в районі Малинівки (Бєлгородська область РФ) та склад матеріально-технічних засобів у районі Караїчного (Луганська область).

Під удари ЗСУ потрапили пункти управління БпЛА противника в районах Воскресенки та Одрадного (Донецька область), Новофедорівки та Залізничного (Запорізька область). 

А також райони зосередження особового складу противника поблизу Покровська та Родинського (Донецька область), Петропавлівки (Харківська область), Тьоткіного та Анатоліївки (Курська область РФ).

Результати ураження та масштаби завданих втрат уточнюються.

Крім того, Генштаб підтвердив ураження нафтобази "Усть-Лабінськ" у Краснодарському краї РФ та пункту базування "Кронштадт" у Ленінградській області, де повідомлялося про вибухи та займання. 

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