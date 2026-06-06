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За автомобілем, який вчора у Києві потрапив у смертельну ДТП, зафіксовано майже 40 порушень ПДР

18 порушень скоєно минулого року.

За автомобілем, який вчора у Києві потрапив у смертельну ДТП, зафіксовано майже 40 порушень ПДР
Місце ДТП у Києві
Фото: Патрульна поліція

За автомобілем Mercedes-Benz C300, який вчора у Києві потрапив у смертельну ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них більшість — саме за перевищення швидкості. 18 аварій скоєно протягом минулого року, а також одну  - без травмованих в березні цьогоріч.

Про це у телеграмі написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. 

«Дуже багато емоцій і чого хотілось би ще сказати. Та основне зараз:  штраф 340грн. - це достатньо для того, щоб порушник так не вчинив більше в майбутньому?»,  — зазначив він і додав, що у багатьох країнах світу, окрім актуальних до правопорушення штрафів, діють механізми, які дозволяють реагувати саме на систематичну небезпечну поведінку водія.

На його думку,  Україні теж потрібен такий механізм. 

Водій, що скоїв смертельну ДТП у Києві
Фото: Патрульна поліція
Водій, що скоїв смертельну ДТП у Києві

У період з 1 січня і  до 5 червня цього року поліцейські зафіксували 1 055 432 адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Також патрульні винесли 1 730 364 постанови за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі. 

  • Вчора близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського у Соломʼянському районі Києва сталася смертельна ДТП. Загинули четверо людей, ще троє - травмовані. Серез загиблих є 12-річний хлопчик. 
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