За автомобілем, який вчора у Києві потрапив у смертельну ДТП, зафіксовано майже 40 порушень ПДР

За автомобілем Mercedes-Benz C300, який вчора у Києві потрапив у смертельну ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них більшість — саме за перевищення швидкості. 18 аварій скоєно протягом минулого року, а також одну - без травмованих в березні цьогоріч.

Про це у телеграмі написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Дуже багато емоцій і чого хотілось би ще сказати. Та основне зараз: штраф 340грн. - це достатньо для того, щоб порушник так не вчинив більше в майбутньому?», — зазначив він і додав, що у багатьох країнах світу, окрім актуальних до правопорушення штрафів, діють механізми, які дозволяють реагувати саме на систематичну небезпечну поведінку водія.

На його думку, Україні теж потрібен такий механізм.

Фото: Патрульна поліція Водій, що скоїв смертельну ДТП у Києві

У період з 1 січня і до 5 червня цього року поліцейські зафіксували 1 055 432 адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Також патрульні винесли 1 730 364 постанови за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі.