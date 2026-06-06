Головне за ніч та ранок суботи, 6 червня: майже 270 боєзіткнень, удари по Сумщині, атаки дронів на Росію

Нічна повітряна атака , 269 бойових зіткнень, бої на Лиманському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, нагороди з нагоди Дня журналіста.

З нагоди Дня журналіста Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 37 журналістів, працівників і працівниць українських та іноземних медіа за їхній внесок у розвиток журналістики та висвітлення правди про повномасштабне російське вторгнення в Україну. Зокрема відзначена співзасновниця та шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Глава держави відзначив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня продюсерку та лейтенанта ЗСУ Вікторію Боброву (Квітку) посмертно. Вона супроводжувала знімальні групи на фронті, робила інтерв’ю з воїнами та журналістські матеріали з передової. Під час однієї з ворожих артилерійських атак у серпні 2025 року надала допомогу пораненому побратиму та евакуювала його. Брала участь у розробці та зйомці документального фільму «Воїни гір», присвяченого гірсько-штурмовим підрозділам.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня відзначена журналістка, співзасновниця, шеф-редакторка та ведуча авторських медіапроєктів інтернет-видання «LB.UA» Ксенія Василенко (Соня Кошкіна). У журналістиці понад 25 років. Очолює «LB.UA» з моменту його заснування у 2009 році. Забезпечила безперервну роботу редакції в умовах повномасштабної російської агресії. Авторка книги «Майдан. Нерозказана історія», присвяченої подіям Революції Гідності, та викладачка КНУ ім. Тараса Шевченка й міжнародних академічних програм.

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Про колег, які також отримали відзнаки – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 269 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог 29 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана, Озерного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Котлине, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка та у бік населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Новопідгороднє.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 40 атак у районі Прилук, Злагоди, Рибного, Святопетрівки, Залізничного та у бік Добропілля, Воздвижівки, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового, Верхньої Терси, Староукраїнки, Чарівного.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1380 російських загарбників, а також десятки ворожої техніки. Із початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 1 372 270 солдатів та 43 397 артсистем.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

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Цієї ночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру, АЗС та поштовий транспорт на Сумщині. Є перебої з електропостачанням.

"У ніч на 6 червня (з 18:00 5 червня) противник атакував 272 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні Повітряних Сил.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

У ніч на 6 червня безпілотники атакували об'єкти в Ленінградській області, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї та Тюменській області, пише ТГ-канал ASTRA та Exilenova+.

У Ленінградській області та Санкт-Петербурзі дрони могли атакувати Кронштадтський морський кадетський військовий корпус, нафтобазу в Петергофі та Науково-дослідний інститут морської теплотехніки у місті Ломоносов.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила 141 безпілотник над регіоном. За його словами, падіння уламків зафіксували у Лузькому, Волосівському та Ломоносівському районах. Також повідомлялося про пожежу поблизу селища Велика Іжора, для реагування на наслідки якої було створено тимчасовий оперативний штаб.

Тим часом у Краснодарському краї, за даними Astra, ударні дрони атакували ВАТ «Полтавська нафтобаза» в Усть-Лабінську. Внаслідок атаки на об'єкті виникла масштабна пожежа площею близько 5 тисяч квадратних метрів.

Крім того, повідомляється про пожежу на Антипинському нафтопереробному заводі в Тюмені — одному з найбільших приватних НПЗ Росії.

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У Міноборони Росії заявили, що вночі нібито було «перехоплено та знищено» 376 безпілотників над різними регіонами країни, зокрема над Ленінградською, Брянською, Бєлгородською, Курською, Ростовською, Тульською, Рязанською, Смоленською, Тверською та іншими областями, а також над Московським регіоном, окупованим Кримом, акваторіями Азовського і Чорного морів.

На запит України 8 червня відбудеться термінове засідання Ради Безпеки ООН через чергову масштабну російську атаку проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами глави української дипломатії, остання хвиля російських ударів вкотре демонструє небажання Кремля шукати мирне врегулювання та свідчить про продовження політики ескалації.

Докладніше – в новині.

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