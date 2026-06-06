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Росіяни вбили двох цивільних під час обстрілу громад Сумщини

Ворог продовжує атакувати прикордоння Сумщини дронами і КАБами.

Росіяни вбили двох цивільних під час обстрілу громад Сумщини
Російський безпілотник поцілив у приватний житловий будинок на Сумщині
Фото: Сумська ОВА

На Сумщині російські війська атакували дві громади. Відомо про жертв унаслідок обстрілів.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"На жаль, маємо інформацію про двох загиблих внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі Сумщини", – ідеться у повідомленні.

У Хутір-Михайлівській громаді виявили тіло загиблої літньої жінки. Учора ворог атакував громаду, внаслідок чого сталася масштабна пожежа у житловому секторі.

Вранці росіяни атакували Ворожбянську громаду дронами та керованими авіабомбами. 

На території власного домогосподарства внаслідок ворожого удару загинув цивільний чоловік. Інформація про інші наслідки уточнюється.

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