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Уночі російські окупанти вдарили по енергоінфраструктурі Сумщини, є постраждалі

Атаковано також АЗС та поштовий транспорт.

Уночі російські окупанти вдарили по енергоінфраструктурі Сумщини, є постраждалі
наслідки атаки РФ по Сумщині
Фото: Сумська ОВА

Цієї ночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру, АЗС та поштовий транспорт на Сумщині. Є перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі області з вечора в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням. Енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.

Після опівночі ворожий БпЛА поцілив по автозаправній станції у Тростянецькій громаді. Постраждала працівниця АЗС. Жінку госпіталізували, її життю нічого не загрожує.

Пізніше ще один російський безпілотник атакував поштовий автомобіль на трасі в Сумському районі поблизу Садівської громади. Поранений водій. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Учора протягом дня внаслідок ворожих атак у прикордонних громадах Сумщини постраждали ще пʼятеро людей

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