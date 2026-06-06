Уночі російські окупанти вдарили по енергоінфраструктурі Сумщини, є постраждалі

Цієї ночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру, АЗС та поштовий транспорт на Сумщині. Є перебої з електропостачанням.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі області з вечора в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням. Енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.
Після опівночі ворожий БпЛА поцілив по автозаправній станції у Тростянецькій громаді. Постраждала працівниця АЗС. Жінку госпіталізували, її життю нічого не загрожує.
Пізніше ще один російський безпілотник атакував поштовий автомобіль на трасі в Сумському районі поблизу Садівської громади. Поранений водій. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.
Учора протягом дня внаслідок ворожих атак у прикордонних громадах Сумщини постраждали ще пʼятеро людей.
- Російські війська атакували з БпЛА місто Запоріжжя. Унаслідок ранкового удару виникла пожежа на автостоянці. Відомо про постраждалих.