Через російський терор на Херсонщині загинули шестеро цивільних

Ще 27 людей зазнали поранень.

Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували майже пів сотні населених пунктів Херсонської області. Є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Зимівник, Комишани, Придніпровське, Садове, Текстильне, Чорнобаївка, Клапая, Посад-Покровське, Станіслав, Широка Балка, Дар'ївка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Федорівка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Берислав, Новоберислав, Раківка, Тараса Шевченка, Томарине, Урожайне, Борозенське, Дмитренка, Чарівне, Милове, Дудчани, Республіканець, Саблуківка, Суханове, Нововоронцовка, Нововоскресенське, Осокорівка, Хрещенівка, Золота Балка, Новорайськ, Тягинка, Бургунка, Вірівка, Високе, Львове, Одрадокам'янка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 9 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлі, магазини, заклад громадського харчування, автозаправну станцію, стільникову вежу, господарчу споруду та приватні автомобілі, поцілили по території фермерського господарства.

Через російську агресію 6 людей загинули, ще 27 – дістали поранення.