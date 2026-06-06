Фіцо закликав до діалогу з Путіним через дрон, який вибухнув у Румунії

Голова словацького уряду Роберт Фіцо відреагував на вибух морського дрона у порту румунського міста Констанца.

Як пише TASR, прем'єр-міністр висловив солідарність з Румунією під час виступу на пресконференції у Чорногорії. Проросійський політик змалював картину початку Третьої світової війни, якщо подібні інциденти почнуть регулярно повторюватися.

За словами Фіцо, цей вибух має стати сигналом до початку діалогу з російським диктатором Путіним. Прем'єр вважає, що немає жодної різниці, чи буде це делегація лідерів Євросоюзу, канцлер чи президент сильної країни, але розмова з Кремлем має початися негайно.