Фіцо закликав до діалогу з Путіним через дрон, який вибухнув у Румунії

Голова словацького уряду Роберт Фіцо відреагував на вибух морського дрона у порту румунського міста Констанца.
Як пише TASR, прем'єр-міністр висловив солідарність з Румунією під час виступу на пресконференції у Чорногорії. Проросійський політик змалював картину початку Третьої світової війни, якщо подібні інциденти почнуть регулярно повторюватися.
За словами Фіцо, цей вибух має стати сигналом до початку діалогу з російським диктатором Путіним. Прем'єр вважає, що немає жодної різниці, чи буде це делегація лідерів Євросоюзу, канцлер чи президент сильної країни, але розмова з Кремлем має початися негайно.
- Сам Фіцо не цурається їздити до Москви: цьогоріч він знову був у російській столиці 9 травня, хоч і не наважився брати участь у путінському параді.
- МЗС Словаччини водночас виступило із заявою про необхідність завершення російсько-української війни - але зі збереження територіальної цілісності України.