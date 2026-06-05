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​Радбез ООН збереться наступного тижня на екстрене засідання через масовану атаку Росії по Україні

Глава МЗС наголосив, що важливо продовжувати тиск на РФ.

​Радбез ООН збереться наступного тижня на екстрене засідання через масовану атаку Росії по Україні
Радбез ООН
Фото: EPA

Рада Безпеки ООН 8 червня проведе екстрене засідання за запитом України. 

Причиною став черговий масований обстріл українських міст з боку Росії, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він наголосив, що нова хвиля російських ударів є черговим нагадуванням, що Москва продовжує обирати ескалацію замість миру і терор замість дипломатії.

За словами міністра, постійний міжнародний тиск на Росію залишається вкрай важливим для відновлення поваги до Статуту ООН. Крім того, це допоможе просунути серйозну пропозицію Володимира Зеленського до РФ щодо припинення війни.

Очільник МЗС також подякував партнерам за постійну підтримку та внесок у досягнення справедливого і тривалого миру.

  • У ніч на 5 червня, починаючи з 18:00, Росія атакувала двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із окупованої частини Запорізької області та 216 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), "Гербера", "Італмас".
  • Унаслідок російської атаки в Броварському районі Київської області загинули четверо людей, девʼять поранені. Ворог атакував дронами цивільне підприємство.
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