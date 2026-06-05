​Радбез ООН збереться наступного тижня на екстрене засідання через масовану атаку Росії по Україні

Глава МЗС наголосив, що важливо продовжувати тиск на РФ.

Рада Безпеки ООН 8 червня проведе екстрене засідання за запитом України.

Причиною став черговий масований обстріл українських міст з боку Росії, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він наголосив, що нова хвиля російських ударів є черговим нагадуванням, що Москва продовжує обирати ескалацію замість миру і терор замість дипломатії.

За словами міністра, постійний міжнародний тиск на Росію залишається вкрай важливим для відновлення поваги до Статуту ООН. Крім того, це допоможе просунути серйозну пропозицію Володимира Зеленського до РФ щодо припинення війни.

Очільник МЗС також подякував партнерам за постійну підтримку та внесок у досягнення справедливого і тривалого миру.