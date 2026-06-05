Внаслідок російської атаки є влучання 16 дронів на 13 локаціях

Також ворог застосував керовані авіаракети – вони цілей не досягнули.

У ніч на 5 червня, починаючи з 18:00, Росія атакувала двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із окупованої частини Запорізької області та 216 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Дронами била з Криму і російських напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомили в Повітряних силах.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 198 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.