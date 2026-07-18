Той самий текст, інший підмет: що насправді написав The Economist про міністра і Головнокомандувача

13 липня, за два дні до голосування за новий склад уряду, The Economist опублікував статтю про конфлікт між міністром оборони Михайлом Федоровим і Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Через добу український читач дізнався про неї під заголовком «Сирський міг втратити посаду?».

Стаття The Economist про конфлікт у Міноборони перетворилася в українському переказі на текст про Головнокомандувача. Але оригінал спростовує сам себе — і містить речення, яке не переказав ніхто.

Фото: Михайло Федоров Михайло Федоров

Заміна підмета

В оригіналі під шквалом критики — міністр. Це текст про його перші пів року на посаді, про його вразливість, про сумніви навіть серед прихильників.

В українському переказі герой змінився. Той самий текст. Інший підмет. Це не помилка перекладу — це редакційне рішення, ухвалене в момент, коли прізвище міністра фігурувало серед кандидатів у прем'єри. Знак питання в заголовку ніколи не читається як питання. Він читається як обережне «так» — і дев'ятеро з десяти читачів далі заголовка не підуть.

Який опір?

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«Генерали чинять опір» — підзаголовок статті, чотири слова, які роблять усю роботу. Але цей «опір» — сума чотирьох тверджень: фронту потрібні ресурси зараз, а не в перспективі; кадри треба зберігати, а бойовий досвід — враховувати; армією не можуть керувати люди без військової освіти — не тому, що вони гірші, а тому, що не знають зсередини, з чого складається рішення, після якого хтось живе або не живе; і перш ніж ламати, треба порахувати. Це не опір реформам. Це застереження перед фатальною помилкою.

The Economist переказує метафору одного з генералів — чи довірили б ви штурвал літака людині, яка все життя тримала крамницю, — як доказ снобізму військових. Але метафора не про те, що крамар зайвий на борту: він потрібен і не раз приносив у літак саме те, чого бракувало. Вона про те, що штурвал один — і що до штурвала йдуть довго. Звідси єдиноначаліє: не традиція, а конструкція відповідальності, у якій за кожним рішенням стоїть прізвище. У корпорації відповідальність розмита між радою директорів і кварталом. У війську вона персональна й остаточна.

Залізо — це не софт

У статті є фраза, яка пояснює все: міністр вірив, що армійське залізо піддається тій самій логіці, що й урядовий софт, який він одного разу вже переписав. Ось лінія розлому — не між «традиціоналістами» й «новаторами», а між двома фізиками. Невдалий реліз відкочують за годину. Бригаду не відкотиш. У софту ціна помилки — гроші й репутація. У військової системи вона незворотна, а якщо помилка велика — загрожує державі.

Звідси й Макнамара, з яким міністра порівнюють критики. Його проблема була не в тому, що він не служив, а в тому, що він замінив військове судження метрикою — body count, лічильником трупів. Через нього програли В'єтнам. Гейміфікація — це body count із гарним інтерфейсом.

Гол забиває команда

Ключовий епізод статті — відповідь міністра генералам на Воєнній раді: без його екстрених рішень щодо дронів не було б операції з ізоляції Криму.

Тут потрібні дати. Стратегія дальніх вогневих ударів і кампанія ізоляції Криму були погоджені задовго до приходу міністра в Міноборони. Сили безпілотних систем створені указом Президента у 2024-му, і саме реалізація стратегії дальніх ударів була одним із головних завдань СБС під командуванням Роберта Бровді. 11 червня 2026 року Reuters вийшов з ексклюзивом: командувач безпілотних сил хоче відрізати Крим від Росії. Командувач. Не міністр.

Бо закупівля — це не операція. Дрон — засіб, операція — мистецтво. «Без моїх дронів не було б Криму» — це те саме, що «без мого пального не було б вашого наступу». Формально не збрешеш. По суті — привласниш чуже.

І тут межа, за яку ця колонка не заходить: відповісти дзеркально, мовляв, усе придумав Головнокомандувач, було б неправдою. «Лінія дронів» — ініціатива Президента, Brave1 — Мінцифра, СБС — указ Президента. У цій війні немає нововведення з одним автором. І це і є аргумент: якщо жодне досягнення не має єдиного батька, рамка «самотній геній проти генералів» розсипається сама.

Реформа, опублікована за 22 місяці до реформи

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Найпростіша перевірка, якої не зробив ніхто. Червневий пакет міністра тримається на трьох опорах: вища платня тим, хто ризикує більше; фіксовані контракти на 6, 10, 14 і 24 місяці; обмежена демобілізація.

Тепер відкрийте Social Development and Security, том 14, № 4, 2024 (DOI 10.33445/sds.2024.14.4.6) або Military Science, том 2, № 2, 2024 (DOI 10.62524/msj.2024.2.2.14). Обидва рецензовані, у відкритому доступі. Автори — ЦНДІ ЗСУ, Генштаб, Національний університет оборони. Це модель «таймлайн»-мобілізації: більше ризикуєш — менше служиш, але отримуєш максимальний пакет для себе й родини. Дати публікацій — серпень і вересень 2024 року.

Міністр прийшов у Міноборони в січні 2026-го. Модель, яку подають як прорив нового керівництва, військова наука опублікувала за шістнадцять місяців до його призначення — і розроблялася вона у Збройних силах, під керівництвом Головнокомандувача. Не пішла у 2024-му не тому, що генерали опиралися, а тому, що держава не мала ресурсу. Це називається не «опір». Це називається черга.

Окремо про слово «традиціоналіст». Military Science, том 3, № 2, 2025: «Україна в умовах "повзучої війни": зміна парадигми ведення воєнних дій». Перший автор — Олександр Сирський. Півроку раніше, той самий журнал: «Війна нового типу: український досвід і переосмислення філософії збройної боротьби». Людина, яка публікує рецензовані статті про зміну парадигми збройної боротьби, названа в британському тижневику «традиціоналістом». Її бібліографію можна знайти за тридцять секунд. Ніхто не подивився.

Фото: Телеграм Сирського Олексанр Сирський

Речення, якого не переказав ніхто

У тексті The Economist є речення, яке не потрапило в жоден український переказ: міністр оборони також виконує обов'язки головного менеджера президента з виборів. А через абзац — що 12 липня його прізвище було серед трьох кандидатів у прем'єр-міністри.

Оце новина. Не «хто кращий реформатор», а чи може силове відомство під час війни бути елементом виборчої кампанії. В армії не може бути політичних амбіцій. Силові сфери — не старт політичної кар'єри.

І питання, яке відповідає само собі: чиє прізвище за чотири з половиною роки великої війни жодного разу не з'явилося в жодному політичному розкладі? Головнокомандувача. Не тому, що не зміг би. А тому, що не для того служить.

Стаття, яка спростовує сама себе

Анонімне джерело в розвідці каже виданню, що Головнокомандувач знає систему краще за міністра і зрештою його переграє, — тобто змальовує генерала апаратним гравцем. А кількома абзацами вище той самий текст повідомляє: усунення домагався міністр — він хотів звільнити Головнокомандувача, але не дістав згоди Президента. Жодного рядка про те, щоб Головнокомандувач домагався відставки міністра, у статті немає.

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Стаття звинувачує генерала в апаратній грі — і сама ж повідомляє, що єдиний апаратний хід зробила протилежна сторона. Спростування лежить усередині тексту. Автор його не помітив.

300 мільярдів і позичені зарплати

Найгучніша цифра статті — 300 мільярдів гривень перевитрат, які виявив ініційований міністром аудит. Уточнення: з 2023 року закупівлі — компетенція Міноборони. ДОТ і АОЗ підпорядковані міністру, а не Генштабу. Головнокомандувач — замовник, а не покупець. Якщо аудит знайшов перевитрати в системі, підпорядкованій міністру, це висновок про систему міністра. Тим паче що в тій самій статті генерали скаржаться саме на повільні закупівлі.

І поруч — деталь, яку теж не переказав ніхто: екстрені рішення міністра про дрони довелося фінансувати коштом, призначеним на зарплати військових. Не можна купити безпілотники з фонду грошового забезпечення солдата. Ніколи. За платнею солдата стоять родина й діти, і нестабільність тут дає незворотні наслідки швидше, ніж будь-яка нестача дронів.

Втім, і сама цифра потребує відповіді, а не юрисдикційної відмовки. 300 мільярдів або показують, або не називають. Аудит без оприлюднених результатів — це не аудит. Це заголовок.

І тепер — чесно

Ця колонка була б нечесною без чотирьох речей. Кадрова криза реальна: піхоти бракує, у списках СЗЧ — сотні тисяч людей. Заслуги міністра реальні — дрони й цифровізація, і це визнають навіть його критики в самій статті. Конфлікт поколінь у Силах оборони існує — відставка першого командувача СБС Вадима Сухаревського у 2025-му з публічним поясненням про розбіжність бачень тому підтвердження. І Головнокомандувач не святий: Бахмут і Курськ — теми, у яких суспільство ще довго не матиме єдиної думки. Але той, у кого поразок немає, просто не ухвалював рішень.

Саме тому цей текст — не про те, хто кращий. Текст, який доводить, що один хороший, а другий поганий, — це той самий текст, проти якого він написаний, тільки з іншим героєм.

Ми в одному літаку

Стаття The Economist закінчується напуттям Президента міністрові: діяти за совістю. У силовій сфері це означає думати стратегічно. Без політичного ухилу. З повагою до чужого досвіду й до традиції, яка існує не тому, що стара, а тому, що вижила. З розумінням національних інтересів, а не інтересів проєкту, кампанії чи прізвища.

16 липня Рада проголосувала за новий склад уряду. Персоналії змінилися — головне не змінилося. Не можна перемогти зовнішнього ворога, воюючи всередині. Президент, міністр, Головнокомандувач — не три центри сили, а одна державна машина, сенс роботи якої — український народ і наша державність.

Ми в одному літаку. Він над лінією фронту. І він або долетить увесь, або не долетить ніхто.