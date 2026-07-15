«Перманентний конфлікт з армією»: джерела LB.ua розповіли, як фракції пояснили звільнення Федорова

Кандидатура міністра оборони – це квота президента, і він на зустрічі представив кадрові рішення як такі, що дискусії не підлягають.

міністр оборони Михайло Федоров під час розмови з німецьким колегою Борисом Пісторіусом

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з фракцією «Слуга народу» аргументував кадрові рішення щодо нового уряду, зокрема звільнення міністра оборони Михайла Федорова, який не буде міністром у новому Кабміні.

Про це LB.ua розповіли джерела у фракції за підсумками засідання, яке тривало понад годину. Самого Федорова на зустрічі не було.

«Сам список кандидатів представив Корецький. Голосуватимемо завтра. А в пʼятницю години запитань до уряду не буде, бо ж уряд лише призначимо. Тому Рада збереться на засідання вже у серпні», – розповів один з учасників зустрічі.

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«Якщо вас цікавить одним словом засідання пройшло конструктивно, предметно. Якщо трохи ширше – не люблю фонтанів дружелюбності там, де не шукаю їх, вибачте», – описав атмосферу зустрічі один зі співрозмовників LB.ua.

За його словами, президент всіляко намагався згладити факт звільнення Федорова.

«Було підкреслено, що не розстаємося, в команді, інший напрямок і так далі. Причини звільнення були максимально переконливо аргументовані. Перманентний конфлікт з армією, якщо коротко», – зазначив співрозмовник.

Інший нардеп зі «Слуги народу» розповів, що Володимир Зеленський представив кадрові рішення як такі, що не підлягають дискусії.

«Президент сказав, як треба зробити, бо країна воює і ваш обов'язок – підтримати моє рішення. Клименко на Міноборони. Вигівський на МВС. З головного», – сказав він.

Водночас ще один співрозмовник LB.ua у фракції розкритикував рішення щодо Федорова: «Федоров не буде міністром. Це погано. У тому числі для іміджу нового уряду».

Ще один депутат додав, що «проти Федорова пішли правоохоронці і Гетьманцев», а також він мав «не дуже гарні стосунки з Сирським. А Президент останньому довіряє».

Інший співрозмовник з політради «Слуги» підтвердив, що «зустріч пройшла непогано, по премʼєру питань немає, по кандидатам в міністри більшості теж. Депутати особливо підтримали Маслова і Безгіна. По Федорову у багатьох розчарування, що він втрачає посаду. І взагалі залишається поза Кабміном».

Контекст

Михайло Федоров очолював міністерство оборони сім місяців – з січня. Про те, що йому може не знайтися місця в новому уряді, джерела редакції повідомили ще в неділю, одразу після раптового оголошення президента про необхідність оновлення Кабміну.