Президент Литви заявив, що Росія може готувати провокації проти Польщі та країн Балтії

За його словами, такі дії можуть бути спрямовані на перевірку єдності НАТО.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що литовська розвідка отримала інформацію про можливу підготовку Росією провокацій у Польщі або країнах Балтії, передає LRT.

«Ми отримали такі сигнали від наших розвідувальних служб. Вони не вказують конкретного місця чи часу, оскільки це неможливо визначити. Ми можемо знати лише про сам факт планування або про його мету», – підтвердив президент в інтерв'ю BNS повідомлення іноземних ЗМІ про те, що Москва може готувати обмежені атаки на об'єкти критичної інфраструктури із застосуванням звичайних або інших засобів.

За словами Науседи, йдеться не про масштабні військові операції, а про точкові кінетичні удари, які з великою ймовірністю можуть бути спрямовані проти критичної інфраструктури.

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Науседа повідомив, що Литва вже посилила охорону транспортної та енергетичної інфраструктури й готується до різних сценаріїв можливих атак. За його словами, особливу увагу приділяють об'єктам, від яких залежить стабільна робота енергосистеми, зокрема після синхронізації електромережі країни з континентальною Європою.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України країни східного флангу НАТО неодноразово попереджали про зростання ризику російських диверсій і гібридних операцій. Москва традиційно заперечує свою причетність до таких дій.