Литва спрямовує майже 7% ВВП на оборону та безпеку

Литва цього року спрямовує на оборону та безпеку майже 7% ВВП, що значно перевищує цільовий показник, узгоджений країнами НАТО.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час спільної пресконференції в Берліні, пише "Укрінформ".

За його словами, 5,38% ВВП країна виділяє на базові оборонні витрати, ще 1,5% – на інфраструктуру та проєкти подвійного призначення.

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Науседа наголосив, що для Альянсу важливо не лише домовитися про збільшення оборонних бюджетів, а й забезпечити виконання цих рішень усіма союзниками до 2035 року.

"Було б суперечливо, якби одні країни досягли цього показника вже найближчими роками, а інші залишалися на рівні 2 чи 2,5%. Це природно розділить Альянс на дві або три частини", – зазначив президент.

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Крім того, глава держави повідомив, що ініціював зміни до Конституції Литви, які дозволять країні активніше долучатися до системи ядерного стримування НАТО.

"Ця поправка дасть Литві змогу активніше брати участь у механізмах колективного ядерного стримування НАТО", – заявив Науседа.