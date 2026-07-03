Латвія збільшила оборонні витрати до 5% ВВП та закликала до підтримки України

Латвія законодавчо закріпила мінімальний рівень оборонних витрат у розмірі 5% ВВП та вже цього року практично досягла цього показника.

Про це заявив прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс під час спільної пресконференції в Берліні з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і лідерами Литви та Естонії, пише Укрінформ.

"Латвія вже цього року витрачає майже 5% ВВП. Ми закріпили у законі про фінансування державної оборони поріг у 5% витрат на оборону і сподіваємося, що всі інші союзники також виконають зобов’язання, взяті минулого року в Гаазі", – наголосив Кулбергс.

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За словами прем'єра, головне завдання заразне лише збільшити фінансування, а й перетворити його на реальні оборонні спроможності.

"Ми бачимо, що необхідно зміцнювати оборонну промисловість кожної держави-члена НАТО", – зазначив він.

Кулбергс також заявив, що невиконання союзниками рішення НАТО про витрати на оборону після 2014 року могло стати одним із факторів, який підштовхнув Росію до повномасштабної агресії проти України.

"У 2014 році ми домовилися витрачати 2%, але не всі це зробили. І те, що ми побачили, – ця нерішучість, імовірно, також підбадьорила Росію продовжувати війну проти України і здійснити повномасштабний напад", – сказав глава латвійського уряду.

Він підкреслив, що для держав, які межують із Росією, зміцнення оборони є питанням безпеки та стримування потенційної агресії.

"Якщо ми не витрачатимемо 5%, особливо ми – країни, що межують із Росією, то маємо чесно сказати: нам доведеться витратити набагато більше, якщо Росія вирішить напасти", – заявив Кулбергс.

Прем'єр також наголосив на важливості єдності НАТО та подальшої підтримки України.

"Ми повинні підтвердити, що попри всі дискусії всередині Альянсу НАТО єдине і єдине у своїй відданості статті 5 та всім зобов’язанням, які має кожна держава-член НАТО", – підсумував він.