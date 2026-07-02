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​Сирський поговорив із командувачем ЗС Латвії і поінформував про актуальну ситуацію на фронті

Співрозмовники домовилися про подальшу співпрацю. 

​Сирський поговорив із командувачем ЗС Латвії і поінформував про актуальну ситуацію на фронті
Олександр Сирський і Каспарс Пуданс
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Командувачем Національних збройних сил Республіки Латвія генерал-лейтенантом Каспарсом Пудансом.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сирський поінформував колегу про актуальну ситуацію в зонах бойових дій, активність російських окупантів на ключових напрямках фронту та наші операції з активної оборони. 

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Окремо наголосив, що ворог продовжує застосовувати "тактику терору", завдаючи ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України. Зокрема, йшлося про удари безпілотниками по громадському транспорту, що призводить до численних жертв серед мирного населення.

"Для подальшого стримування наступального угруповання Росії та захисту наших міст і сіл від повітряних атак, Україна потребує продовження міжнародної військової допомоги та стабільного постачання озброєння — насамперед сучасних систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них", - зазначив Сирський.

Співрозмовники домовилися про подальшу співпрацю, зокрема у сферах обміну досвідом та надання дорадчої допомоги з боку ЗСУ задля зміцнення обороноздатності наших партнерів. Крім того, генерал-лейтенант Пуданс позитивно оцінив нещодавно підписану угоду про "Дронову коаліцію" (Drone Deal) між Латвією та Україною.

Сирський подякував Пудансу, уряду та всьому народу Латвії за непохитну підтримку України та допомогу нашим Силам оборони. 

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