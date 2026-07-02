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Генштаб ЗСУ: Росіяни активізували атаки на Слов’янському напрямку

На Покровському і Гуляйпільському зафіксували по 19 наступів ворога.

Генштаб ЗСУ: Росіяни активізували атаки на Слов’янському напрямку
українські бійці
Фото: 91 окремий протитанковий батальйон

Станом на 16:00 2 липня росіяни вже 85 разів атакували позиції Сил оборони України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рижівка, Товстодубове і Кисла Дубина; на Чернігівщині – Клюси й Леонівка. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Годунівка, Гірки та Вільна Слобода.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися чотири боєзіткнення з противником. Водночас окупанти здійснили 25 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському загарбники 11 разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Ізбицьке, Стариця та в напрямку Симинівки й Хатнього, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському українські воїни успішно зупинили три спроби загарбників просунутися в районах Діброви, Лимана та в напрямку Новоселівки, досі тривають ще два боєзіткнення.

На Слов’янському окупанти 22 рази намагалися йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Крива Лука й Рай-Олександрівка, два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Костянтинівському напрямку наші захисники успішно відбили вісім атак поблизу Іванопілля, Іллінівки та в напрямку Костянтинівки й Райського.

На Покровському зафіксували 19 спроб окупантів потіснити наших воїнів із позицій у районах Родинського, Дорожнього, Удачного, Котлиного та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Світле й Гришине, два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському відбулися два штурми окупантів. Одну атаку відбито в районі Тернового, один бій у напрямку Єгорівки триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку противник 19 разів атакував у районах Рибного, Гуляйпільського, Чарівного та в бік Добропілля, Різдвянки, Копанів, Широкого, Цвіткового й Новоселівки, наразі тривають ще п'ять боєзіткнень.

На Оріхівському, Куп’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксували.

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