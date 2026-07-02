​СБУ затримала доцента військової академії за шпигунство на користь Росії

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента російської воєнної розвідки, який шпигував в одній із провідних академій Міноборони України.

Як повідомила спецслужба, росіяни намагалися заволодіти новітніми українськими розробками у сфері безпілотних технологій.

Розслідування з'ясувало, що «кротом» російської спецслужби виявився доцент наукового центру. На замовлення ворога він копіював і пересилав своєму куратору проєктну документацію про новітні ударні дрони Сил оборони.

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Крім того, посадовець безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку. Для цього він готував негативні висновки на тестові проєкти безпілотних і роботизованих систем, стверджуючи, що вони нібито не придатні для використання у бойових умовах.

Військова контррозвідка СБУ документувала кожен крок фігуранта. Спецслужба використала «крота» для дезінформування росіян, а також запобігла передачі секретних розробок української оборонної промисловості.

Співробітники СБУ затримали агента на гарячому в його робочому кабінеті, коли він намагався відправити нові документи куратору. Слідство встановило, що доцента завербували через його знайомого з Росії. За свою роботу фігурант сподівався отримати посаду в окупаційній адміністрації.

Під час обшуку правоохоронці виявили у затриманого комп’ютерну техніку і два мобільних, через які тримав зв'язок із російською розвідкою.

Зловмисник отримав підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану і перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.