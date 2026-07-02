Встановлено, що фігурант потрапив у поле зору рашистів під час тимчасової окупації обласного центру.

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Служба безпеки України заявила про затримання глибоко законспірованого агента ФСБ у Херсоні.

Як зазначає спецслужба, ним виявився завербований ворогом уродженець Південного Кавказу, який з 90-х років проживав в Україні за підробленим паспортом і для «прикриття» очолював місцеву громадську організацію.

За даними кіберфахівців СБУ, іноземець наводив вогонь окупантів на пункти базування та бойові позиції Сил оборони у Херсонській області.

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Встановлено, що фігурант потрапив у поле зору рашистів під час тимчасової окупації обласного центру. Там він познайомився зі співробітником ФСБ, батько якого був знайомий із фігурантом.

Після звільнення міста російські спецслужбісти перевели агента у «режим очікування» і залишили його на деокупованій території.

Згодом тимчасова оперативна група ФСБ з лівобережжя Херсонщини відновила з ним зв’язок і доручила відстежувати локації Сил оборони, по яких ворог готував нові обстріли.

Для цього агент завуальовано випитував інформацію у своїх знайомих, а потім проводив дорозвідку поблизу потенційних «цілей».

Під час листування з куратором від ФСБ фігурант неодноразово висловлював свої очікування на повну окупацію Херсона і повернення кремлівського режиму в місто.

Служба безпеки поетапно задокументувала злочини агента і затримала його за місцем проживання. При обшуку в нього вилучено підроблені документи та мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.