СБУ разом із іншими складовими Сил оборони уразила Нижньогородський НПЗ та нафтоперекачувальну станцію «Старолікєєво» в тилу Росії.

«Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на рф, СБУ спільно із Силами спеціальних операцій, Силами безпілотних систем та ГУР МОУ завдала успішного удару по Нижньогородському нафтопереробному заводу та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Старолікєєво» у місті Кстово Нижньогородської області рф. Відстань до цілі – 850 кілометрів», – прозвітували у спецслужбі. А в ГУР повідомили, що уражений об’єкт – четвертий за потужністю нафтопереробний завод держави-агресора. Основний ринок збуту продукції – Московський регіон.

Унаслідок ураження на заводі вирують пожежі.

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Вночі в районі Кстово активно працювала ворожа ППО, потім пролунала серія вибухів поблизу Нижньогородського НПЗ та ЛВДС «Старолікєєво». Зафіксовано щонайменше два осередки займання у промисловій зоні цих об'єктів.

Фото: Соцмережі Наслідки атаки у Росії

Фото: Соцмережі Ураженнч в Росії

Нижньогородський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Він виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас та інші нафтопродукти, значна частина яких використовується для забезпечення російської армії. ЛВДС «Старолікєєво» є важливим вузлом системи магістральних нафтопродуктопроводів, через який здійснюється транспортування пального до центральних регіонів Росії.

«Кожен уражений нафтопереробний завод, нафтобаза чи нафтоперекачувальна станція послаблює забезпечення ворога пальним і безпосередньо знижує його спроможність вести війну. На відміну від росії, яка б'є по житлових будинках і вбиває мирних українців, СБУ завдає ударів виключно по цілях та об'єктах, що працюють на військово-промисловий комплекс рф», – наголосили в СБУ.