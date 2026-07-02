Сили оборони в ніч на 2 липня атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово. Зафіксовано влучання та пожежу на території, повідомили в Генштабі.

За попередніми даними, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь збитків уточнюють.

«НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора», – розповіли в Генштабі.

Крім російської території, оборонці атакували окуповану. Склад безпілотників вражено біля Кам'янки Запорізької області.

В районі Станиці Луганської відпрацювали по залізничному мосту через Сіверський Донець. Його окупанти використовували для логістики і перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів.

Біля Вільшаної удару завдали по командно-спостережному пункту росіян.