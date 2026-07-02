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Сили оборони атакували НПЗ у Кстово і об'єкти ворога на окупованій території

Є попередня інформація про враження установки первинної переробки нафти. 

Сили оборони атакували НПЗ у Кстово і об'єкти ворога на окупованій території
Сили оборони атакували НПЗ в Кстово
Фото: Генштаб у Facebook

Сили оборони в ніч на 2 липня атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово. Зафіксовано влучання та пожежу на території, повідомили в Генштабі

За попередніми даними, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь збитків уточнюють. 

«НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора», – розповіли в Генштабі. 

Крім російської території, оборонці атакували окуповану. Склад безпілотників вражено біля Кам'янки Запорізької області.

В районі Станиці Луганської відпрацювали по залізничному мосту через Сіверський Донець. Його окупанти використовували для логістики і перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів. 

Біля Вільшаної удару завдали по командно-спостережному пункту росіян. 

  • НПЗ у Кстово вже не вперше був під атакою дронів. Його атакували і торік, і цьогоріч уже декілька разів. 
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