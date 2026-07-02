Росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину дронами, постраждали люди

Упродовж доби російська армія тероризувала Дніпропетровщину дронами. Зафіксували понад 20 атак у пʼяти районах області. Поранені двоє людей.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині від обстрілів потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька і Мирівська громади. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автівки.
У Павлограді горіли більш ніж десяток легкових та вантажних авто і мотоциклів.
На Синельниківщині під ударом були Шахтарське і Петропавлівська громада. Зайнялася чотириповерхівка. Постраждали дві людини.
В Апостоловому Криворізького району понівечена АЗС.
У Дніпровському районі потерпали Солонянська і Новоолександрівська громади. Там виникли пожежі.