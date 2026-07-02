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Росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину дронами, постраждали люди

ВІд ворожих атак постраждали 5 районів області. 

Росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину дронами, постраждали люди
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби російська армія тероризувала Дніпропетровщину дронами. Зафіксували понад 20 атак у пʼяти районах області. Поранені двоє людей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа. 

На Нікопольщині від обстрілів потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька і Мирівська громади. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автівки. 

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У Павлограді горіли більш ніж десяток легкових та вантажних авто і мотоциклів. 

На Синельниківщині під ударом були Шахтарське і Петропавлівська громада. Зайнялася чотириповерхівка. Постраждали дві людини. 

В Апостоловому Криворізького району понівечена АЗС. 

У Дніпровському районі потерпали Солонянська і Новоолександрівська громади. Там виникли пожежі.

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