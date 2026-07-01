Головне за середу, 1 липня: атака на Київ, удар балістикою по Одещині, бомбардування Харкова, 210 боєзіткнень

Київ наразі перебуває під масованою атакою росіян. Столицю атакують дрони з кількох напрямків. Відомо про роботу ППО на підступах до столиці.

Зафіксовані падіння уламків у Деснянському та Шевченківському районах. Уточнюється інформація про постраждалих.

Російська армія знову атакувала Харків КАБом. Ворог завдав по місту не менше семи ударів. За уточненою інформацією, під атакою були Київський, Основ'янський і Новобаварський райони. Станом на 18:00 відомо про 32 поранених. Загинув підліток 15 років.

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Про удар повідомили голова ОВА Олег Синєгубов і мер Ігор Терехов. Серед потерпілих є діти: дівчата 17-ти й 1-го року з гострою реакцією на стрес, 16-річний юнак з вибуховими пораненнями.

На Херсонщині внаслідок російської агресії три людини загинули, 32 поранено.

Упродовж дня російські війська атакували Херсонщину дронами та артилерією.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 липня на фронті від початку доби відбулося 210 бойових зіткнень.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському та Слов'янському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 липня – в новині.

1 липня вдень російські окупанти завдали балістичного удару по Одещині. Загинули двоє людей, 15 – поранені.

У ДСНС України повідомили, що унаслідок влучання балістичної ракети руйнувань та загорянь зазнали два складських приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами, а також поле з пшеницею.

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"Вогнеборці працювали в надскладних умовах, аби приборкати полум'я. На одному зі складів пожежу вдалося ліквідувати на початковій стадії на незначній площі, тоді як інший склад зазнав колосальних руйнувань, де вогонь охопив тисячі квадратних метрів.

Одночасно з цим тривала боротьба за врожай - рятувальники ліквідували загоряння пшениці на корені на площі 15 га, завдяки чому вдалося врятувати від знищення ще 35 гектарів українського хліба".

Сьогодні, 1 липня, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 15359, який передбачає встановлення нової державної нагороди – ордена Європи.

Документ визначає, що цим орденом нагороджуватимуть громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці курсу на набуття країною повноправного членства в ЄС, вагомий внесок у посилення стійкості України, захист безпеки всієї Європи та зміцнення міжнародного співробітництва.

Ініціатором законопроєкту є президент. Запровадити нову нагороду він запропонував у червні цього року, а відповідну ідею озвучив під час привітання з Днем Конституції.

Докладніше – в новині.

Рада також ухвалила закон, що передбачає заснування Українського національного пантеону - загальнонаціонального місця пам'яті для вшанування найвидатніших українців.

У червні президент Володимир Зеленський зібрав нараду в одній з державних резиденцій за участі глави його Офісу Кирила Буданова, заступника Олега Татарова, голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, міністра оборони Михайла Федорова і секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова. Зустріч тривала близько чотирьох годин і серед іншого на ній йшлося про вибори, йдеться в матеріалі УП.

За інформацією журналістів, представники влади обговорювали, чи проводити вибори, якщо так, то коли, і хто може стати учасником потенційної виборчої кампанії. Також обговорювали закриті соціологічні дослідження.

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На початку минулого тижня Володимир Зеленський зустрівся в Києві з Валерієм Залужним. Формальним приводом стала майбутня заміна прем'єра Великої Британії. Однак, крім цього, говорили про вибори.

«Врешті президент поставив колишньому головнокомандувачу пряме запитання: "Якщо вибори відбудуться восени, чи будете ви балотуватися?". І, за словами співрозмовників УП, отримав однозначну відповідь: "Так. Буду"», – йдеться в матеріалі.

Подробиці – в новині.

У червні на водоймах України загинули 144 людини, зокрема 35 дітей, повідомили у ДСНС.

“Для порівняння: торік за цей же період вода забрала життя 90 людей, з яких 10 – діти”, – зазначили рятувальники.

Людей закликали не нехтувати правилами безпеки.

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